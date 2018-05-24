РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018
Предыстория: 23-летняя Сара Роуз Саммерс стала «Мисс США — 2018» (фото, видео)

CA-NEWS (TM) - Эмигрантка из Туркменистана Нарине Ишанова представляла штат Юта на конкурсе Мисс США, который прошел 21 мая.

Как этническая туркменка рассказала СМИ, ей потребовалось шесть попыток, чтобы выиграть титул Мисс Юта и представлять штат на конкурсе страны.

«Я помню первые два года соревнований, когда я боялась показать, кто я, откуда и на каких языках говорю, потому что надо мной издевались. Только на третий год, когда я не побоялась раскрыться, я добралась до Топ 5», — рассказала девушка.

Нарине — дочь иммигрантов из Туркменистана, которые приехали в США когда ей было 11 лет.

«Переехать в США было очень сложно. В течение четырех лет нам пришлось жить отдельно от отца. Но в Туркменистане нет будущего для детей и только попав в Америку мы поняли, что стали свободными людьми», — отметила Нарине.

Однако выиграть конкурс девушке не удалось. Его победительницей стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.

print
  • «Поедем – поедим!»: Казахстан
  • В Астане состоится бал для одаренных детей
  • В Чили 14 священников отстранили от службы из-за подозрений в педофилии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×