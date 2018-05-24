Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018

CA-NEWS (TM) - Эмигрантка из Туркменистана Нарине Ишанова представляла штат Юта на конкурсе Мисс США, который прошел 21 мая.

Как этническая туркменка рассказала СМИ, ей потребовалось шесть попыток, чтобы выиграть титул Мисс Юта и представлять штат на конкурсе страны.

«Я помню первые два года соревнований, когда я боялась показать, кто я, откуда и на каких языках говорю, потому что надо мной издевались. Только на третий год, когда я не побоялась раскрыться, я добралась до Топ 5», — рассказала девушка.

Нарине — дочь иммигрантов из Туркменистана, которые приехали в США когда ей было 11 лет.

«Переехать в США было очень сложно. В течение четырех лет нам пришлось жить отдельно от отца. Но в Туркменистане нет будущего для детей и только попав в Америку мы поняли, что стали свободными людьми», — отметила Нарине.

Однако выиграть конкурс девушке не удалось. Его победительницей стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.