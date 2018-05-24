В Карагандинской области займутся борьбой с «черными копателями»

CA-NEWS (KZ) - Акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову предприниматели пожаловались на «черных копателей», сообщает пресс-служба акимата региона.

По их словам, факты незаконной добычи недр приобрели более масштабный и криминальный характер. Расхитители наносят урон природе, не платят никаких налогов и создают трудности для честного бизнеса. Ситуация коснулась предприятий, имеющих контракты на добычу песчано-гравийной смеси.

«Мы уже поднимали этот вопрос, за последнее время он резко обострился. Не знаю, с чем это связано, но факты говорят сами за себя. Если прежде в основном действовали мобильные группы с мелкими заказами до двух тысяч тонн, то в этом году расхищение приобрело какой-то тотальный криминальный характер. Работают целые бригады с заключением договоров на 10-20 тысяч тонн», - рассказал директор ТОО «Импульс» Юрий Венчиков.

Прокурор Специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области Жандос Сыздыков ответил, что ведомство знает о проблеме.

«Она у нас возникает в весенне-летний период, когда активно идут стройки в городах. В начале года мы провели анализ ситуации с использованием космических снимков. Предварительно установили 65 участков, подвергшихся незаконному недропользованию: 36 - в Бухар-Жырауском районе, 12 - в Каркаралинском, 11 - в Караганде, 3 - в Шахтинске, 2 - в Темиртау и 1 - в Абайском районе. По данным фактам мы внесли представление, дали поручение Департаменту экологии. По всем этим участкам они сейчас отрабатывают», - сообщил он.

В результате обсуждения в области решили создать рабочую группу, которая должна выработать меры борьбы с «черными копателями».