Генпрокуратура Узбекистана с начала года изъяла с незаконного оборота $1,3 млн.

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана с начала года изъяла из незаконного оборота 1,35 миллиона долларов и 3,2 миллиарда сумов ($400 тысяч), сообщает ведомство.

По данным пресс-службы, за данный период выявлено 1 099 фактов незаконного оборота валюты, в качестве вещественных доказательств изъято 1,35 миллиона долларов и 3,2 миллиарда сумов.

Также возбуждено 202 уголовных дела, связанных с нарушением прав и законных интересов субъектов предпринимательства, сумма ущерба составила 525,5 миллиарда сумов ($6,5 млн), информирует Генпрокуратура.