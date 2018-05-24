Воспитанники карагандинского детдома выиграли путевку на велосипедный гранд-тур в Испании

CA-NEWS (KZ) - Воспитанники детского дома «Таншолпан» Караганды выиграли путевку в Испанию, на велосипедный гранд-тур «Вуэльта».

Как сообщает пресс-служба акимата области, получить приз им удалось благодаря победе в велогонке «Путь чемпиона» среди воспитанников детских домов 13-16 лет, прошедшей в Алматы 19-20 мая. В ней участвовали дети, которые не занимаются в секциях велосипедного спорта.

В личном зачете по итогам двух дней карагандинцы оказались в тройке лидеров: первое место завоевал Виталий Щелкушин, второе - Сырлас Мырзагулов, третье - Ерболат Кулумбаев.

«Об этой велогонке мы узнали в марте и сразу решили участвовать. Отобрали четверых мальчиков, чтобы собрать команду. Как только сошел снег, примерно в апреле, начали тренироваться. Три раза в неделю проезжали по 30 километров, несмотря на холодную весну, в дождь и снег. Поскольку своих велосипедов у детского дома не было, их предоставила средняя школа №33, которая располагает своей велобазой», - рассказала тренер Аян Карим.

«Я раньше никогда не ездил на шоссейном велосипеде. Только на обычных и то плохо. Сначала часто падал, но тренироваться не бросил. Теперь очень этому рад», - поделился Е.Кулумбаев.

По словам тренера, команда отправилась в Алматы со своими тренировочными велосипедами, однако на месте выяснилось, что организаторы решили создать одинаковые условия для всех участников, преодолевать дистанцию пришлось на горных велосипедах.

«Горные не так удобны, как шоссейные. Но зато ни у кого не было преимущества перед другими и не возникло вопросов после подведения итогов. Тут дело не в велосипеде, а в подготовке», - отметила тренер.

Поездка призеров запланирована на сентябрь.

Отмечается, что в 2006 году победителем «Вуэльты» стал казахстанец Александр Винокуров.