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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дефицитный сахар в Туркменистане снова дорожает

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжается продовольственный дефицит. По словам корреспондентов Азатлыка, в настоящее время в Ашхабаде снова подорожал сахар, а в некоторых государственных магазинах исчез из продажи. Вместе с тем продавцы предупреждают, что ожидается дальнейшее подорожание.

«В государственных магазинах продают по 7 манатов (2 доллара) за килограмм и то, в последние дни его нет. Какие-то магазины вообще не продают. В коммерческих продают по 9 -10 манатов и тихо предупреждают, что скоро будет по 15 манатов», - сообщил 23 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, в коммерческих магазинах сахар есть в наличии, но по более высокой цене. В эти дни в столице Туркменистана перед продуктовыми магазинами можно наблюдать многочисленные очереди. Жители стоят в основном за сахаром, мукой и подсолнечным маслом.

​Подорожание коснулось и детского питания, а также средств гигиены. Стоимость памперсов местного производства в государственных магазинах в Ашхабаде по 8 - 10 штук в упаковке поднялась с 10 до 14 манатов. Детское питание «Малютка» стоимостью 35 манатов стоит 68 манатов.

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