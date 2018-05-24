Н.Назарбаев публично подписал закон о регулировании предпринимательской деятельности

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 24 мая публично подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая на церемонии публичного подписания, глава государства отметил, что за годы независимости в Казахстане были созданы прочные институциональные основы рыночной экономики.

«Частная инициатива и свободное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния страны. Ярким символом успешности и эффективности наших реформ является Астана, 20-летний юбилей которой отмечает весь Казахстан», - сказал президент.

Он подчеркнул значимость подписываемого закона. «Главная цель вносимых изменений – это либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%. Важная роль отводится институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий и квазигосударственного сектора», - заявил Н.Назарбаев.

Кроме того, он рассказал о предусмотренных в законе мерах по фронтальному снижению издержек бизнеса и исключении норм, препятствующих конкуренции.

«Всего законом вносятся порядка 1000 поправок в 14 кодексов и 109 законов. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному стратегическому курсу государства – создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные «шлюзы» для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей», - подчеркнул глава республики.

В завершение выступления он выразил уверенность в том, что принятие закона станет серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания народа.