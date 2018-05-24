Реализация проекта CASA-1000 может принести Таджикистану ежегодный доход в размере свыше $150 млн

CA-NEWS (TJ) - Реализация регионального проекта CASA-1000 может принести Таджикистану ежегодный доход в размере свыше $150 млн.

По данным профильных ведомств, как сообщают местные СМИ, вдобавок республика будет получать доход от транзита кыргызской электроэнергии по своей территории.

Согласно достигнутым договоренностям по проекту CASA-1000, экспортная цена электроэнергии составит 9,35 цента за кВт.ч.

В рамках проекта Таджикистан будет экспортировать в Пакистан 70% электроэнергии, а в Кыргызстан – 30%. Проект обеспечит транзит до 5 млрд кВт.ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан. Доля таджикского экспорта электроэнергии составит 3 млрд кВт.ч электроэнергии.

С учетом нынешних энергетических мощностей Таджикистан в состоянии в летний период экспортировать больше указанного объема, если возрастет потребность потребителей, отметили в энергосекторе страны.

«Этот проект крайне необходим и важен для Таджикистана, он соединит нашу энергетическую систему с другими странами и позволит экспортировать летние избытки электроэнергии, которые ежегодно составляют 5 млрд кВт.ч», – уточняют в ведомстве.

Для реализации проекта на территории республики потребуется построить ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию с пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн, Кыргызстан – $209 млн, Афганистан – $354 млн и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают Всемирный банк (выделит $45 млн), Европейский банк реконструкции и развития( $110 млн), Исламский банк развития ($70 млн), правительство Великобритании и другие.