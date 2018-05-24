Россия поставит Казахстану партию истребителей Су-30СМ

CA-NEWS (KZ) - Россия поставит Казахстану партию самолетов Су-30СМ.

Как сообщается на сайте авиастроительной компании РФ «Иркут», генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт» (в составе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана) Арман Рамазанов и первый вице-президент ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) Олег Демченко 24 мая заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Подписание документа состоялось в ходе проходящей в городе Астана международной выставки вооружений и военно-технического имущества «KADEX-2018».

В рамках контракта корпорация «Иркут» поставит в РК партию самолетов Су-30СМ. Выполнение контракта завершится в 2020 году. Истребители пополнят имеющийся парк аналогичных боевых машин, которые с 2015 года эксплуатируют Силы воздушной обороны Казахстана.

По словам А.Рамазанова, военно-техническое сотрудничество Казахстана и России служит интересам обоих государств и основано на прочной правовой базе, созданной в рамках Организации Договора о коллективной безопасности

«Мы высоко ценим добрые отношения с нашими партнерами из Республики Казахстан. Уверен, что новый контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами», - ответил президент компании Юрий Слюсарь.

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.