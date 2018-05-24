В преддверии ЧМ по футболу полицейские Казахстана и России договорились о сотрудничестве

CA-NEWS (KZ) - В городе Орск Оренбургской области состоялось заседание координационных групп Управления МВД России и Департаментов внутренних дел Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Как сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области, участники встречи обсудили вопросы совершенствования сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

На период проведения в России Чемпионата мира по футболу стороны договорились организовать и провести оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и предотвращение нарушений миграционного законодательства.

Также были подписаны планы взаимодействия ДВД с УМВД по Оренбургской области по противодействию преступности, обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан на этот год.