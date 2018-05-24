В Узбекистане директора школы обвинили в принуждении учеников к прерыванию поста в Рамазан

CA-NEWS (UZ) - Директора специализированной школы №19 в городке Варзик в Чустском районе Наманганской области Узбекистана Низомжона Джураева обвинили в том, что он принудил учеников прервать пост в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако директор школы назвал эти заявления клеветой, передает centralasian.org.

20 мая одно из местных СМИ со ссылкой на слова дяди одного из учеников специализированной школы №19 в городке Варзик в Чустском районе Наманганской области сообщил о том, что директор данной школы Низомжон Джураев, узнав о том, что ученики 6,7,8 и 9-х классов отказались завтракать, приказал им прервать пост, который они начали соблюдать с началом священного месяца.

Как утверждает источник, «после того, как ученики отказались подчиниться требованию директора школы, классные руководители собрали в столовой школы около 60 учеников и приказали им прервать пост, заставив их выпить воду».

Однако директор школы №19 Низомжон Джураев опроверг обвинения. "Такого в нашей школе не было. Случилось так, что группа учеников, которая учится в нашей школе с ночевкой, отказалась завтракать. С ними встретился мой заместитель по культурно-просветительской работе и объяснил, что в первую очередь им необходимо быть сытыми и получать знания. Мы объяснили им, что они должны следить за своим здоровьем и в первую очередь уделять внимание получению знаний", – сказал Низомжон Джураев.

По его словам, в общежитии школы №19, которая специализируется на углубленном изучении английского языка и математики, отсутствуют условия для соблюдения поста. "Наши ученики ложатся спать в 10 часов вечера и просыпаются в 6 часов утра. У нас такой порядок. В общежитии нет никаких условий для соблюдения поста. Если бы вы видели некоторых наших учеников, которые держат пост. Многие ходят с бледным лицом и трясутся. Мы ведь не знаем, что они едят в полночь. Ведь никто не готовит им горячую еду в ночное время", – сказал Низомжон Джураев.

Он добавил, что именно руководство школы несет ответственность за здоровье учеников, которые живут в общежитии интерната, и поэтому он, будучи руководителем данного учебного заведения, не может допустить, чтобы ученики посещали занятия в обессиленном состоянии. "Мы не имеем ничего против поста в месяц Рамадан. Если родители учеников возьмут на себя всю ответственность за состояние здоровье своих детей, то мы не против, чтобы дети соблюдали пост", – сказал он.