Духовный лидер Ирана выдвинул ЕС ультиматум по ядерной сделке

CA-NEWS (CA) - Духовный лидер Ирана выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке. Аятолла Али Хаменеи озвучил шесть условий. Они опубликованы на сайте иранского духовного лидера.

В частности, Хаменеи потребовал, чтобы европейские банки продолжили сотрудничество с Ираном, а страны Евросоюза гарантировали продажу иранской нефти. Также Иран требует от Евросоюза не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу. "Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность, если европейцы будут медлить с нашими требованиями", – отметил Хаменеи.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Следом Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана. Страны Евросоюза, Россия и Китай в ответ раскритиковали решение Трампа и заявили, что будут придерживаться условий сделки.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой. Она предусматривала снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.