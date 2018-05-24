Совет улемов Таджикистана: Иран не заслуживает звания дружественной страны

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Таджикистана обвиняет власти Ирана в том, что они пытаются дестабилизировать обстановку в Таджикистане и для этого пытаются использовать противников действующей власти и другие источники.

Совет улемов Таджикистана, который создан в составе Исламского центра страны, состоит из 25 авторитетных улемов страны. В соответствии с положениями ханафитского мазхаба он дает фетву по вопросам фикха (комплекс общественных норм), осуществляет воспитание мусульман страны в духе патриотизма, а также решает спорные религиозные вопросы.

Совет улемов 23 мая в официальном заявлении, опубликованном на сайте Комитета по делам религии, заявил: «Иран с целью достижения своих целей участвовал в дестабилизации обстановки и разжигании войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене и теперь желает при содействии провокаторов разрушить мир и спокойствие в говорящем с ним на одном языке Таджикистане».

«Мы однозначно уверены в том, что как только Иран видит выгоду и пользу для себя, он тут же старается дестабилизировать обстановку в регионе и как только достигает своих целей, передает дело в руки врагов ислама и мусульман», - отмечается в заявлении.

В заявлении говорится, что «Иран был первой страной, которая установила дипломатические отношения с момента провозглашения государственной независимости Таджикистана, и между двумя персоязычными государствами завязались взаимовыгодные и уважительные отношения». Но затем, по словам Совета улемов, «в нашем постоянно изменяющемся мире некоторые из друзей совершают такие вещи, которые приводят в недоумение даже врагов».

Улемы Таджикистана обвиняют также Иран в том, что он финансирует деятельность Мухиддина Кабири, главы запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения.

​Это заявление Совета улемов прозвучало спустя всего 3 дня после акции протеста, которая прошла 21 мая у здания посольства Ирана в Душанбе. Десятки людей выражали свой протест против политики Ирана. Иран до сих пор никак не прокомментировал акцию протеста. Однако еженедельник «Тасним», который близок к Корпусу стражей исламской революции вооруженных сил Ирана, 23 мая назвал акцию протеста «постановочной».