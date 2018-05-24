Женщину убили в поезде в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Женщину убили в поезде в Жамбылской области.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудники Департамента внутренних дел на транспорте на станции Шу задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель, состоящий на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидная шизофрения».

Отмечается, что убитая занималась торговлей в пассажирских поездах.

Ведется следствие.