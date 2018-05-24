Женщину убили в поезде в Жамбылской области
- Казахстан, происшествия
- 14:27, 24 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - Женщину убили в поезде в Жамбылской области.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудники Департамента внутренних дел на транспорте на станции Шу задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель, состоящий на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидная шизофрения».
Отмечается, что убитая занималась торговлей в пассажирских поездах.
Ведется следствие.