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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Женщину убили в поезде в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Женщину убили в поезде в Жамбылской области.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудники Департамента внутренних дел на транспорте на станции Шу задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель, состоящий на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидная шизофрения».

Отмечается, что убитая занималась торговлей в пассажирских поездах.

Ведется следствие.

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