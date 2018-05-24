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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter'е за критику

CA-NEWS (CA) - Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в своем Twitter'е.

Судья Наоми Бакволд встала на сторону семи человек, которых глава Белого дома внес в черный список за критические комментарии. Трампу предписали вернуть заблокированным пользователям доступ к микроблогу.

Пользователи подали иск в июле прошлого года при поддержке правозащитной организации Knight First Amendment Institute. По их словам, блокировка в Twitter'е президента идет вразрез с Первой поправкой к Конституции США, где закреплено право на свободу слова и на выражение протеста.

В иске отмечалось, что микроблог Трампа – это площадка для общественных споров и дискуссий, поскольку политик делает там важные заявления. Выборочная блокировка пользователей за их взгляды свидетельствует о подавлении инакомыслия, утверждали истцы.

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