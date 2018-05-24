Специалисты из Узбекистана помогут Ставропольскому краю выращивать хлопок

CA-NEWS (UZ) - Аграрии Ставропольского края приступили к восстановлению отрасли хлопководства, в 2018 году засеют этой культурой 200 гектаров, сообщил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань, передают местные СМИ.

По его словам, Ставропольский край задействовал в проекте ученых и специалистов из Узбекистана, поскольку их опыт может помочь в организации возрождения хлопководства на Ставрополье. По оценкам специалистов, урожайность на засеваемых площадях, составит 20-25 ц/га хлопка-сырца.

В то же время губернатор края Владимир Владимиров в ходе заседания заявил: "Вновь внедряя эту культуру, Ставрополье рассчитает на создание новых рабочих мест на селе, увеличение налоговых отчислений, укрепление экономики агропредприятий и снижение зависимости от импорта хлопка".

Заместитель председателя правительства края Эркинбек Алимов пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что этот проект "необходим для создания собственной сырьевой, семенной базы на Ставрополье для нужд России. При реализации инвестпроекта решается вопрос создания более 300 дополнительных рабочих мест на стадии выращивания, сбора урожая, а также на хлопкоочистительных производствах".