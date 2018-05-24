Индия пожаловалась в ВТО на пошлины США на алюминий и сталь

CA-NEWS (CA) - Индия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с США по пошлинам на сталь и алюминий. В сообщении на сайте организации говорится, что Индия считает, что введенные Вашингтоном пошлины не соответствуют соглашениям ВТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий из Китая, Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Позднее США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.

Консультации позволяют сторонам обсудить возникшую проблему и найти решение. Если оно так и не будет найдено за 60 дней, Индия сможет попросить ВТО о назначении панели арбитров для рассмотрения ее жалобы. Ранее с аналогичными жалобами в организацию обратились Россия, Китай и Европейский союз, пишет издание Коммерсант.

Ранее Россия уведомила ВТО о своей оценке ущерба от повышения пошлин США. Расчетные потери составляют $537,6 млн — на эту же сумму РФ намерена ввести ограничения в отношении товаров из США.