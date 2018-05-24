РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Индия пожаловалась в ВТО на пошлины США на алюминий и сталь

CA-NEWS (CA) - Индия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с США по пошлинам на сталь и алюминий. В сообщении на сайте организации говорится, что Индия считает, что введенные Вашингтоном пошлины не соответствуют соглашениям ВТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий из Китая, Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Позднее США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.

Консультации позволяют сторонам обсудить возникшую проблему и найти решение. Если оно так и не будет найдено за 60 дней, Индия сможет попросить ВТО о назначении панели арбитров для рассмотрения ее жалобы. Ранее с аналогичными жалобами в организацию обратились Россия, Китай и Европейский союз, пишет издание Коммерсант.

Ранее Россия уведомила ВТО о своей оценке ущерба от повышения пошлин США. Расчетные потери составляют $537,6 млн — на эту же сумму РФ намерена ввести ограничения в отношении товаров из США.

print
  • В Таджикистане за четыре месяца добыто порядка 268 тыс. тонн угля
  • В Алматы сильный ветер повредил купол мечети
  • Reuters: Поиски малайзийского Boeing частной американской компанией завершатся 29 мая
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×