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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат просит пресечь распространение в Казахстане индийской конопли, которая сильнее чуйской в 5 раз

CA-NEWS (KZ) - Депутат сената Казахстана Владимир Волков просит министра внутренних дел Калмуханбета Касымова пресечь распространение индийской конопли в Кызылординской области.

По его словам, поводом для запроса послужила публикация в одной из газет, где отмечается, что климатические условия региона благоприятны для выращивания этого сорта.

«По содержанию наркотически активного компонента индийская конопля превышает дикорастущую чуйскую в 5 раз. Только за 2017 год по Кызылординской области выявили 475 наркопреступлений, что на 120 больше, чем в 2016 году. А в период с 2012 по 2017 год количество наркоплантаций выросло до 84», - сказал депутат на заседании 24 мая.

Он добавил, что за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое вещество, за 2016-2017 годы и 3 месяца 2018 года осуждены 342 человека.

В.Волков отметил, что распространение наркотиков негативно сказывается на демографической ситуации в республике.

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