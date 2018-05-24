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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан экспортировал в Узбекистан 106,9 млн. кВт/ч электроэнергии, в Кыргызстан - 9,9 млн

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в апреле этого года экспортировал почти 128 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Около 84 процентов от этого объема ушло в Узбекистан, пишет издание АП.

«В апреле 2018 года от ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» было поставлено в Афганистан 12 млн. кВт/ч, в Кыргызстан – 9,9 млн. кВт/ч и в Узбекистан – 106,9 млн. кВт/ч электроэнергии», - говорится в отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане». Отчет подготавливается ежемесячно министерством экономического развития и торговли РТ при финансовой поддержке ОБСЕ.

Экспортированная в соседние страны электроэнергия составила около 10% от общего объема выработки в стране в минувшем месяце.

Общий объем произведенной подведомственными мощностями «Барки точик» электроэнергии в апреле составил более 1,4 миллиарда кВт/ч. Поставки таджикской электроэнергии в соседний Узбекистан были восстановлены в начале апреля этого года после почти десятилетнего перерыва.

Ожидается, что общий объем экспорта электроэнергии из Таджикистана в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда кВт/ч в год, сообщает АП.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по два американских цента за один киловатт, зимой - по 2,5 цента за киловатт.

До этого Таджикистан поставлял свою электроэнергию исключительно в Афганистан и в сравнительно небольших объемах в Кыргызстан.

В прошлом году в Афганистан было экспортировано 1,3 миллиард кВт/ч таджикской электроэнергии по цене 4 цента. В этом году планируется увеличить поставки до 1,5 миллиард кВт/ч. Согласно двухстороннему договору между «Барки точик» и Da Afghanistan Breshna Sherkat, стоимость поставляемой в Афганистан электроэнергии в этом году повысится на 3 процента.

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