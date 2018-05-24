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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Сингапуре открылась выставка монгольских художников

CA-NEWS (MNG) - 22 мая в Сингапуре открылась выставка работ семи монгольских художников под названием «Color up my life», сообщает портал Montsame.

В целях пропаганды творчества не только монгольских, но и Азиатских художников в 2018 году Б.Аргун, Ланц Чана, Марк Янг и Пэнг Фу создали галерею изобразительного искусства «TAF Gallery». Выставка «Color up my life» была организована при поддержке посольства Монголии в Сингапуре. В экспозиции представлены более 50 картин монгольских талантливых художников, как Ш. Чимэддоржа, М. Эрдэнэбаяра, Л. Ганболда, Ц. Нарангэрэл, С. Саранцацралт, Ц. Цэгмэд и Э.Отгонбаяра.

По приглашению посольства Монголии в открытии выставки приняли участие представители посольств других стран Сингапура и любители изобразительного искусства. Выставка будет работать до 15 июня.

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