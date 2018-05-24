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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан намерен получить торговые преференции от ЕС

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 23 мая в Министерстве внешней торговли прошла встреча с рабочей группой Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии.

Заседание провел Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев, в первую очередь ознакомив участников с реализуемыми под руководством Президента Республики Узбекистан комплексными реформами, направленные на дальнейшее развитие и либерализацию экономики страны.

«Одним из шагов по улучшению условий торговли с Европейским Союзом может стать получение Узбекистаном односторонних тарифных преференций ЕС в рамках Генеральной системы преференций плюс (GSP+). В настоящее время Узбекистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (GSP), согласно которой страна может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 товарных позиций – по сниженным ставкам. В случае предоставления тарифных преференций в рамках GSP+, Узбекистан получит беспошлинный доступ к более чем 6200 товарным позициям», - заявил министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

По словам министра, Узбекистан заинтересован в продвижении практической реализации странами ЕС Соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями: «Несмотря на то, что скоро исполнится год с момента вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, таможенные службы стран-членов ЕС до сих пор создают сложности в поставках узбекской текстильной продукции».

В связи с этим европейская сторона рассмотрит возможность содействия в доведении до сотрудников таможенных служб и правительств государств-членов ЕС положений Текстильного протокола.

По итогам 2017 года товарооборот Узбекистана со странами ЕС составил $2,5 млрд., $420,7 млн.из которых составляет экспорт.


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