С.Еслямовой, ставшей лучшей актрисой Каннского фестиваля, подарили 3-комнатную квартиру

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное чествование победительницы Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Самал Еслямовой.

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, на встрече также присутствовали родители актрисы Ильяс и Гулмайра Еслямовы, первая учительница Зухра Абукызы, актеры театра драмы имени С.Муканова, студенты и преподаватели колледжа искусств.

Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что ранее никто из актрис из Казахстана и стран СНГ не был удостоен столь высокой награды.

«Многие думают, что великие актеры рождаются в больших городах. На самом деле, настоящие актеры и актрисы выходят с глубин, с корней. Человек все прочувствовал, здесь прожил жизнь. Глубокий духовный мир человека формируется от корней, предков, земли и истории. Успех Самал это доказывает», — отметил он.

Актриса поблагодарила земляков за поддержку и поздравления. «Для меня большая честь встретиться с моими земляками. Благодарю всех за огромную поддержку и теплые слова», - сказала она.

В завершении встречи К.Аксакалов вручил С.Еслямовой ключи от 3-комнатной квартиры в Петропавловске. Также она была удостоена почетной грамотой акима области. Ее родители получили благодарственное письмо.