В Таджикистане ждут рождения 9-миллионного жителя

CA-NEWS (TJ) - Девятимиллионный житель Таджикистана должен появится на свет в ближайшие дни. Численность населения страны на 1 января 2018 года составила 8 млн 931 тыс человек, а по итогам первого квартала она достигла 8 млн 973 тысяч, сообщает Азия Плюс.

Если учитывать, что среднегодовой рост численности населения с 1998 года составляет более 2 процентов, то можно смело предположить, что 9-миллионный житель появится на свет уже в конце мая.

Минздрав и Статагентство при президенте РТ отслеживают этот момент.

Пока неизвестно, как будут вознаграждены родители родившегося малыша. Напомним, 7-миллионный житель Таджикистана родился 13 августа 2006 года в Медицинском центре города Душанбе. Мальчика назвали Фаридуном, а его семья получила тогда от мэрии 4-х комнатную квартиру по улице Джами.

Восьмимиллионный житель Таджикистана появился на свет в душанбинском роддоме №3 5 февраля 2013 года.

Девочка, которую назвали Сумайя, стала первым ребенком в семье 33-летней Майсары Шариповой и 37-летнего Рахмонали Рахмонова, которым тогдашний мэр города Махмадсаид Убайдуллоев подарил 2-комнатную квартиру в столице.

Таджикистан лидирует по уровню рождаемости среди бывших советских республик.

Согласно озвученным ранее вице-спикером нижней палаты парламента Таджикистана Хайриниссо Юсуфи данным, с 1998 года население страны ежегодно увеличивается в среднем на 2,1%.

«Если такие темпы роста продолжатся, то в 2020 году численность населения республики составит 10,65 млн. человек», - сказала Юсуфи.