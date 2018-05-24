Сбивший МН17 "Бук" принадлежал России, заявили международные следователи

CA-NEWS (CA) - Международная следственная группа установила, что ЗРК "Бук", из которого предположительно сбили малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал российским Вооруженным силам. Такое заявление сделал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, сообщает РИА Новости.

"Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено, что ЗРК <…> происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация" — сказал представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера.

Ранее сообщалось, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в Нидерландах. Большинство жертв трагедии являлись подданными этой страны.

Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до несколько десятков человек. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.