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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане пройдут чемпионаты Азии по двум национальным видам конного спорта

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 31 мая по 2 июня пройдут ІІ Чемпионат Азии по тенге илу (теңге ілу) и ІІІ Чемпионат Азии по аударыспак. Об этом 24 мая на пресс-конференции в Астане сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, в чемпионатах примут участие 54 спортсмена из 9 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, России, Афганистана, Китая и Турции. Общий призовой фонд составит 14 млн тенге.

«Министерство культуры и спорта в последнее время особое внимание уделяет развитию национальных видов спорта. Это означает, что мы не забываем о своих корнях. В этом году Астана празднует свое 20-летие. В рамках такого события наше ведомство готовит как культурные, так и спортивные события. На соревнования по теңге ілу приедут спортсмены из 7 стран Азиатского континента. На чемпионат по аударыспақ планируется приезд спортсменов из 9 стран. Интерес зарубежных стран к таким чемпионатам очень высок», - отметил глава ведомства.

Теңге ілу - один из древних видов национальных игр казахского народа, а в настоящее время национальный вид конного спорта. По правилам, джигиты на скаку должны подобрать с земли 5 монет, расположенные друг от друга на расстоянии 10 метров. Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание.
Аударыспак - борьба на лошадях: двое всадников соревнуются в том, кто из них сможет стащить противника с лошади. Тот, кому это удается, считается победителем.
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