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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Узбекистана впервые рассмотрит общественную петицию

CA-NEWS (UZ) - Олий Мажилис (парламент) Узбекистана впервые в истории займется рассмотрением инициативы, предложенной гражданами в Интернете.

Депутатам предстоит обсудить просьбу о введении 70%-тонировки на заднюю половину автомобиля, при том, что до сих пор автомобилистам в республике запрещали даже шторки на окнах. Автор инициативы Артур Таджиев мотивировал идею тем, что в задней части автомобиля, где чаще всего перевозят детей, в летнее время бывает невыносимо жарко, так что маленькие пассажиры фактически не защищены от палящего солнца.

24 мая, петиция, опубликованная на портале Mening Fikrim (Моё мнение) стала первой общественной инициативой, получившей поддержку более 10 тысяч человек. По условиям, петиция, зарегистрированная на сайте, должна набрать минимум 10 тысяч голосов для того, чтобы ее рассмотрением занялись депутаты.

Жалобы и предложения разрешено публиковать любому гражданину Узбекистана, при условии, что он предварительно авторизуется в Единой системе идентификации.

Идея о создании портала, где граждане могли бы публиковать предложения с возможностью дальнейшего обсуждения их на законодательном уровне, принадлежит президенту страны Шавкату Мирзиееву. Официально работа портала Mening Fikrim началась 20 апреля текущего года.

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