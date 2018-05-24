Перевозивший топливо из Туркменистана нефтевоз сел на мель под Ростовом

CA-NEWS (TM) - Дизельное топливо из Туркменистана перевозил российский теплоход-нефтевоз, который сел на мель в Ростовской области.

ЧП произошло вчера, 23 мая, в реке Дон в Константиновском районе области, сообщение поступило днём в Южный региональный центр МЧС РФ.

- Судно под флагом России село на мель левым бортом при съемке якоря под действием сильного течения. Теплоход двигался из порта Туркменбаши (Туркменистан) в порт Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края), - сообщила представитель центра.

Экипаж состоит из 16 человек, все они являются гражданами РФ и имеют запас воды и еды на несколько суток. Пассажиров на судне нет.

- Ограничений для судоходства также нет, разлива нефтепродуктов не произошло, поэтому окружающая среда не пострадала. Обошлось без пострадавших, - добавили в ведомстве.

Снимать судно с мели будут два буксира, операция запланирована на 24 мая. Кроме того, агентству ТАСС стало известно, что аналогичный инцидент 23 мая случился и с грузовым теплоходом, следовавшим в Турцию.