Назарбаев призвал казахстанцев заняться делом: Кто работает, тот не может плохо жить (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев заняться делом. Об этом он сказал 24 мая в ходе публичного подписания закона о предпринимательской деятельности.

Пресс-служба Акорды опубликовала видео, где глава республики отметил, что за годы независимости в РК были созданы прочные институциональные основы рыночной экономики.

«Частное предпринимательство стало ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния страны. Ярким символом успешности и эффективности наших реформ является Астана, где наш бизнес очень хорошо поработал, 20-летний юбилей которой отмечает весь Казахстан. Это наш общий успех», - сказал президент.

По его словам, хорошо, что закон принимается в момент, когда страна осуществляет «Пять социальных инициатив».

«Сейчас разворачивается строительство ипотечного жилья для малообеспеченных, начнется строительство общежитий для студентов, обеспечивается увеличение микрокредитов. Все это огромная возможность для бизнеса, в том числе и приватизация объектов, разгосударствление. Поэтому я еще раз призываю всех казахстанцев заняться делом. Сегодня, кто работает, он сможет получить и ипотечное жилье, и обучиться в университетах, и увеличивать благополучие своих семей, своей жизни. В условиях Казахстана, кто работает, тот не может плохо жить. Безработицы быть не может, нам не хватает профессионалов», - отметил Н.Назарбаев.