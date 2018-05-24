Надо ломать мнение мужчин о том, что место женщины на кухне, - К.Собчак о женщинах Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о казахстанских женщинах.

В ходе XV Евразийского медиа-форума, проходящего в Алматы, Собчак спросили, как может повлиять ее участие в выборах президента России на женщин на постсоветском пространстве.

«Для меня был шок, когда мы делали фокус-группы. Было ужасным открытием, что большинство мужчин в принципе считают до сих пор, что место женщин дома, на кухне. Это надо ломать. И только личными примерами. Я вижу в Казахстане огромное количество женщин, которые работают, что-то делают. В том числе являются устроителями этого форума. Рада видеть женщин, которые организовывают такие мероприятия», - ответила она.

Председателем оргкомитета Евразийского медиа форума является Дарига Назарбаева.