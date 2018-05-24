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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикский парламент обсудит ратификацию ряда соглашений с Узбекистаном

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о международном автомобильном сообщении на предмет ратификации.

На очередном заседании сессии, которое состоится завтра, 25-го мая будут рассмотрены десять вопросов, связанных с внесением изменений в ряд законов и ратификацией соглашений.

В частности, на предмет ратификации будут рассмотрены Соглашения между правительствами Таджикистана и Узбекистана о воздушном сообщении, о международном автомобильном сообщении и о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между РТ и РУ о свободной торговле от 10 января 1996 года.

М.Султонов также отметил, что депутаты также рассмотрят вопрос о внесении поправок в законы РТ «О Национальном банке Таджикистана», «О банковской деятельности», и в Налоговый кодекс РТ, сообщает Авеста.

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