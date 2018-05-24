Выпускников Казахстана на «Последнем звонке» «порадуют» гроза и град. Исключение составит юг страны

CA-NEWS (KZ) - На большей части территории Казахстана в день «Последнего звонка» ожидаются осадки.

Как сообщает РГП «Казгидромет», на погоду влияние окажет антициклон с Поволжья, но он будет кратковременным, так как над Баренцевым морем формируется следующая система арктических фронтов, которая днем 25 мая достигнет северных областей и начнет смещаться в южном и юго-восточном направлении. В связи с этим лишь 25-26 мая на юге и на юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков, а на остальной территории Казахстана местами пройдут дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.

Отмечается, что 25 мая в Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Астане временами гроза, днем ожидаются порывы юго-западного, западного ветра до 15-20 м/с, возможен град. В Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, град, ветер до 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской области 25 мая днем местами ожидается пыльная буря, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. 26 мая в ЗКО местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы до 25 м/с. В Уральске 25 мая днем ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с, 26 мая ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20, порывы 25 м/с.