В КНДР заявили о готовности строить безъядерный мир

CA-NEWS (CA) - Северная Корея готова сотрудничать с миролюбивыми народами в строительстве безъядерного мира, говорится в заявлении Института ядерного оружия КНДР, который обеспечил демонтаж полигона Пхунгери, сообщает РИА Новости.

"Непродолжение ядерных испытаний – это важный процесс, который ведет к глобальному ядерному разоружению.

И мы продолжим объединять усилия с миролюбивым населением земли в строительстве безъядерного, спокойного мира, нового, независимого мира, мира, в котором мечты и идеалы человечества сбудутся", — сказано в заявлении, которое зачитали журналистам по итогам церемонии демонтажа.