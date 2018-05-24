В КНДР заявили о готовности строить безъядерный мир
- Азия и мир, общество
- 17:54, 24 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Северная Корея готова сотрудничать с миролюбивыми народами в строительстве безъядерного мира, говорится в заявлении Института ядерного оружия КНДР, который обеспечил демонтаж полигона Пхунгери, сообщает РИА Новости.
"Непродолжение ядерных испытаний – это важный процесс, который ведет к глобальному ядерному разоружению.
И мы продолжим объединять усилия с миролюбивым населением земли в строительстве безъядерного, спокойного мира, нового, независимого мира, мира, в котором мечты и идеалы человечества сбудутся", — сказано в заявлении, которое зачитали журналистам по итогам церемонии демонтажа.
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