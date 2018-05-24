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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель Международной организации труда вручила верительные грамоты главе МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) - 22 мая директор странового отделения Международной организации труда /МОТ/ для Китая и Монголии г-жа Клэр Куртейль-Малдер вручила верительные грамоты вице-министру иностранных дел Монголии г-же Б.Батцэцэг. Клэр Куртейль-Малдер назначена представителем МОТ в Монголии.

Г-жа Батцэцэг приветствовала г-жу Куртейль-Малдер и обменялась мнениями о текущем сотрудничестве с МОТ и мероприятиях по празднованию 50-летия членства Монголии в МОТ в этом году, подчеркнув при этом поддержку, оказываемую со стороны МОТ в деле поощрения основополагающих принципов и прав в сфере труда Монголии, сообщает портал Montsame.

В свою очередь, г-жа Куртейль-Малдер отметила активное сотрудничество между Монголией и МОТ и выразила готовность приложить усилия для активизации этого сотрудничества путем реализации многих видов конвенций МОТ, определяющих нормативы труда и укрепляющих национальный потенциал. Она также сообщила об открытии второго этапа реализации проекта «GSP Plus», нацеленного на укрепление потенциала по разработке национального доклада о выполнении основных конвенций МОТ, в том числе конвенций, запрещающие использовать принудительный и детский труд.

Монголия вступила в Международную организацию труда в 1968 году, которая была основана в 1919 году с целью продвижения принципов социальной справедливости и международно-признанных прав человека и
прав в сфере труда.

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