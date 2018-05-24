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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Программа «Болашак». 67 казахстанцев пройдут обучение за границей за счет государства

CA-NEWS (KZ) - В Астане 24 мая состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая заседание, государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила, что на ХІ Астанинском экономическом форуме президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «На заре становления государства, мы запустили программу «Болашак», что дало возможность 13 тысячам казахстанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира».

Также, по ее словам, глава государства акцентировал внимание на трансформации глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.

«В этих процессах большая ответственность возлагается на качественную реализацию международной программы «Болашак», - сказала Г.Абдыкаликова.

Решением комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в научные и производственные центры мира.

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