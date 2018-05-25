Роскомнадзор начнет проверку Facebook

CA-NEWS (CA) - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью газете "Известия", что в этом году начнется проверка Facebook на предмет исполнения российских законов, вопрос блокировки социальной сети на повестке дня пока не стоит.

"До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы РФ. Это процесс, который начнется в конце нынешнего года", — сообщил Жаров.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что компания работает в России и должна соблюдать российские законы, сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, это закон о локализации баз данных наших граждан на территории РФ и своевременное удаление запрещенного контента, а с этим у компании Facebook все не очень хорошо", — сказал он.

Жаров отметил, что сегодня "больной темой" является распространение недостоверной информации в соцсетях. "Ложная информация — буквально бич. Ответственность за фейковые новости должна быть, а вот какая, это требует обсуждения. Чаще всего такая информация распространяется в социальных сетях с шифрованным трафиком", — сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что заблокировать один аккаунт в Facebook невозможно, в таком случае из-за особенностей ее архитектуры блокируется вся социальная сеть. "Поэтому нужно обсуждать иные способы порицания — возможно, финансовые", — добавил Жаров.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.