Французское агентство развития направит 400 млн евро на реализацию проектов в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Французское агентство развития (ФАР) в Ташкенте вложит около 400 млн евро в реализацию проектов в Узбекистане. Об этом в ходе приёма, прошедшего 23 мая и посвящённого открытию Регионального представительства ФАР в Ташкенте, сообщила посол Франции в РУз Виолен де Вильмор.

По словам главы дипломатического ведомства Виолен де Вильмор ежегодно в Узбекистане ФАР будет вкладывать до 150 млн евро в реализацию различных проектов, и в течении 3 лет общая сумма финансирования составит около 400 миллионов евро. В основном это будут проекты по экологическому устойчивому развитию, а также переработка бытовых отходов, управление водными ресурсами, очистка воды и др.

Как отметил заместитель директора управления азиатского направления ФАР Жан-Клод Пирес, в скором времени будет запущен первый проект по переработке бытовых отходов в Самарканде. Этот уникальный проект в Центральной Азии предусматривает комплексное управление отходами – от сбора до переработки и валоризации, с инновационными решениями, адаптированными к Самарканду, для улучшения условий жизни жителей города, а также охраны окружающей среды и природных ресурсов всего региона, особенно водных ресурсов.

"Официальное открытие офиса ФАР в Узбекистане станет первым шагом долгосрочного сотрудничества между нами. Убежден, что деятельность Французского агентства развития позволит еще больше укрепить двусторонние отношения между двумя странами", - отметил Жан-Клод Пирес.

Соглашение между правительствами двух стран о деятельности ФАР было подписано в декабре 2016 года. ФАР аккредитовано в Узбекистане в 2017 году.