Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

CA-NEWS (KZ) - Министерства энергетики Казахстана и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ предусматривает двустороннее сотрудничество в области мирного использования атомной энергии по таким направлениям, как:

- обмен опытом в сфере разработки и принятия нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, необходимых для реализации проекта строительства атомной электростанции, а также по иным направлениям в области использования атомной энергии;

- обмен опытом по реализации ядерной энергетической программы,

- обмен опытом и сотрудничество в вопросах повышения уровня безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, физической защиты данных объектов, а также ядерных материалов и источников ионизирующего излучения, контроля и учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, контроля и мониторинга за выбросом радиоактивных веществ, лицензирования, стандартизации и иных методов управления в области использования атомной энергии;

- проведение научно-технических исследований в сфере использования атомной энергии в мирных целях;

- содействие в организации обучения, подготовки и повышения квалификации казахстанских специалистов в области атомной энергетики в Беларуси.

Меморандум подписан в рамках визита казахстанской делегации в Беларусь, проходящего с 23-25 мая.