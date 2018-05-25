РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

CA-NEWS (KZ) - Министерства энергетики Казахстана и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ предусматривает двустороннее сотрудничество в области мирного использования атомной энергии по таким направлениям, как:
- обмен опытом в сфере разработки и принятия нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, необходимых для реализации проекта строительства атомной электростанции, а также по иным направлениям в области использования атомной энергии;
- обмен опытом по реализации ядерной энергетической программы,
- обмен опытом и сотрудничество в вопросах повышения уровня безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, физической защиты данных объектов, а также ядерных материалов и источников ионизирующего излучения, контроля и учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, контроля и мониторинга за выбросом радиоактивных веществ, лицензирования, стандартизации и иных методов управления в области использования атомной энергии;
- проведение научно-технических исследований в сфере использования атомной энергии в мирных целях;
- содействие в организации обучения, подготовки и повышения квалификации казахстанских специалистов в области атомной энергетики в Беларуси.

Меморандум подписан в рамках визита казахстанской делегации в Беларусь, проходящего с 23-25 мая.

print
  • Сбивший МН17 "Бук" принадлежал России, заявили международные следователи
  • Представитель Международной организации труда вручила верительные грамоты главе МИД Монголии
  • Н.Назарбаев сменил начальника Службы государственной охраны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×