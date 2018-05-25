В Алматы около 50 мигрантов-нелегалов из Узбекистана строили коттеджный городок

CA-NEWS (KZ) - Почти 50 гастарбайтеров из Узбекистана строили в Алматы коттеджный городок.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, трудовых мигрантов выявили полицейские в ходе проведения общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», стартовавшего 21 мая.

По данным ДВД, за 3 дня службы алматинской полиции за нарушение миграционного законодательства Казахстана к административной ответственности привлекли 1046 иностранных граждан, 120 граждан РК как принимающую сторону, а также 45 работодателей. В приемник-распределитель в результате рейдовых мероприятий водворены 223 иностранца без документов, подтверждающих их личность. За пределы страны по решению суда выдворены 182 иностранца.

Вместе с тем, с начала ОПМ инициированы 22 досудебных расследования, по двум эпизодам подозреваемые привлечены к уголовной ответственности за организацию каналов незаконной миграции.