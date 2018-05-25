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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мини-цех по изготовлению «липовых» удостоверений сотрудников МВД ликвидирован в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Мини-цех по изготовлению «липовых» удостоверений сотрудника полиции ликвидирован в Алматы.

Как сообщает Департамент внутренних дел города, цех действовал под началом гражданина Ж., 1970 года рождения. В ходе обыска одного из домов по улице Луговой были обнаружены и изъяты готовые бланки и твердые корочки пенсионных удостоверений сотрудников Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудников частных охранных организаций, а также гербовая печать ДВД Алматы.

«Свою вину гражданин Ж. признал полностью и сообщил, что в процессе изготовления и сбыта поддельных пенсионных удостоверений участвует с августа 2017 года. Как установлено, действовал фигурант вкупе с гражданином Д., 1979 года рождения, роль которого заключалась в поиске потенциальных клиентов и получении от них денежных средств. Во время одной из таких сделок посредник был задержан с поличным», - рассказал начальник Управления собственной безопасности ДВД города Айдын Кабдулдинов.

По его словам, факт зарегистрирован в реестре досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.385 ч.1 (Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР) Уголовного кодекса РК.

В настоящее время следствие продолжается.

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