WSJ узнала сроки введения новых санкций США против КНДР

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США может ввести новые санкции в отношении Северной Кореи уже в начале следующей недели, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника в Белом Доме.

По данным издания, Совет национальной безопасности США на встрече обсуждал новые санкции, возможность военного ответа и другие меры. Один из участников беседы рассказал WSJ, что обсуждались десятки новых санкций, ввести которые планируется в начале следующей недели.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня. Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, после ваших последних заявлений, в которых ощущалась открытая враждебность, я считаю неуместным проведение этого саммита», — написал Трамп в письме к главе КНДР. Трамп отмечал, что готов к переговорам с лидером КНДР, но в то же время США займутся введением «строгих санкций и кампания максимального давления продолжится».

По данным Politico, причиной для отмены встречи со стороны США стало в том числе заявление министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая пригрозила США ядерным ударом и навала «политическим чучелом» вице-президента Майка Пенса. Кроме того, на конечное решение это повлияло неисполнение Пхеньяном обещаний и отказ от прямых контактов.