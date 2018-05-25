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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Численность боевиков на севере Афганистана составляет 15-20 тыс., – Патрушев

CA-NEWS (CA) - Численность боевиков, находящихся на севере Афганистана, составляет 15-20 тысяч человек, усиливается угроза безопасности странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

“Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств-членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до 7 тысяч”, — сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ.

По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров ИГ, движения “Талибан” и других террористических организаций. Происходит усиление исходящей с территории этой страны угрозы безопасности странам-членам ОДКБ и всей зоне ответственности организации.

“При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов”, — добавил Патрушев.

В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заключил секретарь Совбеза.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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