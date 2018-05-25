Казахстанка Ю.Галышева, ставшая бронзовым призером Олимпиады-2018, получила квартиру, машину и $50 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Восточно-Казахстанской области 24 мая чествовали бронзового призера зимних олимпийских игр в Пхенчхане в могуле Юлию Галышеву.

Как сообщает пресс-служба акимата ВКО, глава региона Даниал Ахметов от имени земляков вручил звезде отечественного спорта ключи от квартиры в элитном районе Усть-Каменогорска и автомобиля Peugeot, а также сертификат на сумму 16 млн тенге ($50 тыс.).

В Восточном Казахстане сегодня вечером состоялось торжественное открытие ХХІ игр Народного спорта. В течение четырех дней в области будут проходить своего рода олимпийские игры по национальным видам спорта всех этносов проживающих в регионе. Показать мастерство в упорной и честной борьбе собрались сильные спортсмены со всех городов и районов. Стоит отметить, что ХХІ игры Народного спорта в этом году посвящены 20-летию Астаны.

«Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Восточного Казахстана. Чествование на родной земле равносильно олимпийской награде. Я готовлюсь к соревнованиям и буду стараться оправдать все ваши надежды», - сказала Ю.Галышева.