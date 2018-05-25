РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанка Ю.Галышева, ставшая бронзовым призером Олимпиады-2018, получила квартиру, машину и $50 тыс.
Предыстория: Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - В Восточно-Казахстанской области 24 мая чествовали бронзового призера зимних олимпийских игр в Пхенчхане в могуле Юлию Галышеву.

Как сообщает пресс-служба акимата ВКО, глава региона Даниал Ахметов от имени земляков вручил звезде отечественного спорта ключи от квартиры в элитном районе Усть-Каменогорска и автомобиля Peugeot, а также сертификат на сумму 16 млн тенге ($50 тыс.).

В Восточном Казахстане сегодня вечером состоялось торжественное открытие ХХІ игр Народного спорта. В течение четырех дней в области будут проходить своего рода олимпийские игры по национальным видам спорта всех этносов проживающих в регионе. Показать мастерство в упорной и честной борьбе собрались сильные спортсмены со всех городов и районов. Стоит отметить, что ХХІ игры Народного спорта в этом году посвящены 20-летию Астаны.

«Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Восточного Казахстана. Чествование на родной земле равносильно олимпийской награде. Я готовлюсь к соревнованиям и буду стараться оправдать все ваши надежды», - сказала Ю.Галышева.

print
  • В Самарканде оштрафовали торговцев сувенирами с изображением Каримова
  • Воспитанники карагандинского детдома выиграли путевку на велосипедный гранд-тур в Испании
  • Н.Назарбаев сменил начальника Службы государственной охраны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×