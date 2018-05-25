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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде директор школы дважды уволен за привлечение учителей к уборке улиц
Предыстория: Власти Самарканда опровергают принудительную отправку погибшей учительницы на уборку дорогиПродолжение: В Узбекистане, несмотря на гибель учительницы, бюджетников вновь привлекают к уборке улиц

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области Узбекистана за привлечение работников образования к принудительному труду уволен директор специализированной школы-интерната № 62 для детей с задержкой психического развития Азамат Умаров. Об этом сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство народного образования республики.

Умаров стал директором образовательного учреждения 18 мая, а 19 и 20 мая вывел своих подчиненных на уборку территории. Ранее Умаров возглавлял Управление народного образования и одновременно являлся замхокима Самаркандской области, откуда был уволен в связи с гибелью учительницы Дианы Еникеевой пол колёсама КамАза при уборке трассы.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил рассматривать каждый случай принудительного труда как чрезвычайную ситуацию, Кабинет министров издал постановление об искоренении принудительного труда, отмечает минобразования республики.

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