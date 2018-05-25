«Казахский Моцарт» исполнит свои произведения в Москве и Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) - 19-летний казахстанский композитор, пианист, лауреат международных конкурсов Рахат-Би Абдысагин выступит на II Международном молодежном фестивале им. П.Чайковского.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, 27 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца музыкант сыграет с Президентским симфоническим оркестром РФ свое произведение «Воля к жизни». 31 мая в Санкт-Петербургской филармонии состоится еще один концерт с участием Р.Абдысагина, на котором он исполнит три произведения.

«За незаурядную манеру исполнения, яркие музыкальные сочинения зарубежные критики назвали молодого виртуоза «казахским Моцартом». Произведения Рахат-Би исполняются известными солистами, камерными ансамблями и симфоническими оркестрами Европы, Азии и Америки. Его музыка звучит в знаменитых концертных залах практически всех европейских стран и в ряде стран Азии. В большинстве случаев он сам играет партию солирующего фортепиано в своих симфонических произведениях и, являясь незаурядным пианистом, также дает сольные концерты из произведений мастеров эпох барокко, классицизма и романтизма», - отмечает диппредставительство.