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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Казахский Моцарт» исполнит свои произведения в Москве и Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) - 19-летний казахстанский композитор, пианист, лауреат международных конкурсов Рахат-Би Абдысагин выступит на II Международном молодежном фестивале им. П.Чайковского.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, 27 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца музыкант сыграет с Президентским симфоническим оркестром РФ свое произведение «Воля к жизни». 31 мая в Санкт-Петербургской филармонии состоится еще один концерт с участием Р.Абдысагина, на котором он исполнит три произведения.

«За незаурядную манеру исполнения, яркие музыкальные сочинения зарубежные критики назвали молодого виртуоза «казахским Моцартом». Произведения Рахат-Би исполняются известными солистами, камерными ансамблями и симфоническими оркестрами Европы, Азии и Америки. Его музыка звучит в знаменитых концертных залах практически всех европейских стран и в ряде стран Азии. В большинстве случаев он сам играет партию солирующего фортепиано в своих симфонических произведениях и, являясь незаурядным пианистом, также дает сольные концерты из произведений мастеров эпох барокко, классицизма и романтизма», - отмечает диппредставительство.

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