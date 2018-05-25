Банки Туркменистана не переводят деньги студентам-магистрантам

CA-NEWS (TM) - Акционерно-коммерческий банк «Сенегат» отказывается осуществлять денежные переводы туркменским студентам, обучающимся за рубежом в магистратуре, сообщают источники АНТ в Ашхабаде и Мары. В офисе банка в столице страны источнику сказали, что их сын должен вернуться и отслужить в армии, а если он уже служил, то пусть зарабатывает на учебу и жизнь самостоятельно.

Этот и другие источники в Ашхабаде посетили и другие банки в городе, однако там очередь на отправку денег уже составлена до конца июля. Никаких шансов вклиниться нет, как нет и гарантий, что эти банки осуществят перевод.

«Нашим детям осталось отучиться всего 3 месяца, но банки не могут осуществить для них конвертацию, либо у них попросту не осталось денег», — сообщили источники.

Туркменистан уже на протяжении нескольких лет пребывает в глубоком экономическом кризисе. В связи со снижением валютной выручки и больших затрат на различные строительные объекты власти ввели серьезные ограничения на валютные операции. Последние особенно коснулись предпринимателей, занимающихся импортом продуктов питания и компонентов для их производства в Туркменистане. В результате цены на импортные товары выросли в разы.

Нехватка валюты отразилась и на туркменских студентах, обучающихся за границей, а также на людях, желающих получить медицинскую помощь за пределами страны. До недавнего времени все они имели возможность конвертировать манаты – национальную валюту Туркменистана в доллары по официальному курсу 3.5 маната за 1 доллар. Однако рынок диктует свои правила. В выходные дни курс доллара на базаре превысил 21 манат, что выше официального в 6 раз.