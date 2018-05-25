В Петербурге состоялась фотовыставка «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути»

CA-NEWS (TM) - В Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие фотовыставки и презентация книги Президента Туркменистана «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». Об этом сообщает Информационный портал Туркменистана.

На фотовыставке «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» были представлены 80 авторских фото, отражающие одноименную концепцию, принятую Президентом Туркменистана на 2018 год.

На фотографиях представлены всемирно известные памятники древних цивилизаций и архитектурные шедевры средних веков, охраняемые ЮНЕСКО – легендарная резиденция Александра Македонского – крепость Ниса, Кыз-Кала, Гонур-Депе, Анау, Куня-Ургенч и другие. На контрасте с древними памятниками поражает своей роскошью и размахом облик современного беломраморного Ашхабада. Природные богатства Туркменистана не менее примечательны – это горные водопады, пустыня Кара-Кумы, «небесная» красота коней ахалтекинской породы. Национальные традиции в современном Туркменистане тесно вплетены в быт: они ярко отражены в жанровых зарисовках эпизодов свадьбы, подготовки к садака, совместной готовки еды деревенскими жителями, танцах и народных празднествах.

В концертной части программы зрителям были представлены уникальные фольклорные песни и танцы тех стран и регионов, по которым проходил Великий Шёлковый путь – Узбекистан, Афганистан, Памир, Индия, Кыргызстан. Открывали и завершали программу с туркменскими национальными танцами и композицией на дутаре активисты Совета туркменских студентов в Санкт-Петербурге «Багтыярлык».