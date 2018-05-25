В одном из районов Южно-Казахстанской области построят 9 санаториев

CA-NEWS (KZ) - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил Сарыагашский район, где ознакомился с работой завода по производству минерального воды «Асем-Ай», расположенного в курортной зоне в селе Коктерек.

Как сообщает пресс-служба акимата ЮКО, сегодня завод производит 20 тыс. бутылок в час. На заводе, расположенном на 8 гектарах, работает около 80 человек.

Ознакомив главу региона с промышленным и туристическим потенциалом района, аким района Кайрат Абдуалиев отметил, что помимо казахстанских туристов, растет количество желающих из соседних стран получить лечение в санаториях Сарыагашского района.

«В первом квартале 2018 года количество посетивших Сарыагашский район достигло 34,1 тыс. человек, увеличившись на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в районе свои услуги оказывают 20 гостиниц, 12 культурных и исторических объектов, детский санаторий и лагерь, а также 26 лечебно-оздоровительных центров. Кроме того, в первом квартале 2018 года в районе будут введены в эксплуатацию два санатория, а в 2018-2023 годах планируется построить 9 санаториев», - сказал К.Абдуалиев.

Аким области отметил, что помимо увеличения количества курортов, необходимо создать условия для отдыхающих.

«Сарыагашский регион имеет достаточный потенциал для развития туризма, решен вопрос инфраструктуры. Конечно, увеличение количества санаториев влияет на показатель количества посетителей. На сегодняшний день по области насчитывается 190 гостиниц, 44 санатория, 61 зона отдыха, 19 детских оздоровительных лагерей и 104 туристические организации. Главное, посетителям необходимо оказывать высокое качество обслуживания и держать этот вопрос постоянно в центре внимания», - сказал Ж.Туймебаев.