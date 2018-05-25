Х.Баттулга: Монгольская экономка сильно зависит от политики крупных мировых держав

CA-NEWS (MNG) - На экономику Монголии реально могут повлиять не всякие приукрашенные высказывания и невыполнимые проекты с красивыми названиями, а геополитика крупных держав, геоэкономические тенденции и распределение сил, которые в реальности преследуют свои интересы, тормозят или двигают вперед, об этом в ходе экономического форума заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

"Экономика Моноглии слишком зависит от внешних факторов, и если мы не сможем полностью использовать свой внутренний потенциал и понять создавшееся положение, мы не сможем дальше двигаться вперёд.

Причиной того, что в 2017 году ВВП страны выросло на 5,1%, являются лишь международные санкции в отношении экспорта северокорейского угля. Хочу сказать, что на этот рост не повлияли ни правительство, ни шахтеры.

Слишком уж безобидным и невинным видится то, что мы говорим лишь об экономической политике и отношениях Монголии. Настало время обратить внимание на то, что на экономическом форуме в основном стали говорить о геополитике и геоэкономике", - отметил в своем выступлении Баттулга.

Президент подчеркнул, что в ближайщее время Монголии необходимо заключить таможенное соглашение со странами Евразии, а именно с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Россией и Кыргызстаном.

Глава Монголии отметил,что сейчас наступило благоприятное время для инвестирования в обрабатывающую промышленность страны.

Халтмаагийн Баттулга выразил пожелание, чтобы экспортёры приняли во внимание, что со вступлением в Евразийскую интеграцию откроется возможность экспортировать в ЕС 7000 наименований товаров, произведённых в Монголии, причем экспортировать без каких-либо ограничений в количестве и без экспортных пошлин.

По его словам, сейчас готово к подписанию соглашение с РФ о транзитных перевозках.

"Считаю, что только заключив соглашение о транзитных перевозках, соединяющих Китай и Россию, и дальше - Китай и Европу, мы сможем выйти из зависимости от сырьевой экономики", - заключил глава Монголии.