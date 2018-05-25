ВБ и МВФ рекомендовали полностью перестроить «искажённую» экономику Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - После либерализации своей валютной системы Узбекистану сейчас необходимо перестроить всю свою экономику, искаженную десятилетиями строгой валютной и ценовой политики, сообщили представители Всемирного банка и Международного валютного фонда в беседе с Reuters .

Страна должна принять такие болезненные меры как повышение цен на энергоносители или закрытие компаний, которые не в состоянии адаптироваться к меняющимся условиям. Параллельно необходимо укрощать инфляцию и улучшать деловой климат, отмечается в сообщении издания.

Ганс Тиммер, главный экономист по Европе и Центральной Азии во Всемирном банке, призвал узбекское правительство идти в ногу с темпами реформ.

Юха Кахконен, заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда, в отдельном интервью подчеркнул необходимость более жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

Валютная либерализация, когда сум был девальвирован практически в два раза, затронула многие компании. Некоторые из них борются, например, сахарные заводы, которые использовали импортное сырья из Бразилии. Стоимость их сырья для сахара значительно увеличилась, в то время как розничная цена сахара остается фиксированной из-за его важности для населения.

Вместо этого правительство активизировало импорт рафинированного сахара, что сделало Узбекистан крупнейшим покупателем украинского сахара в этом году.

«Помимо сокращения льготного режима для определенных секторов и компаний, важно убрать искажения в экономике», — сказал Тиммер.

По его словам, Всемирный банк в этом месяце выделил 940 миллионов долларов на финансирование четырех новых проектов в Узбекистане, уделяя особое внимание вопросам энергоэффективности, садоводства и неотложной медицинской помощи.

«Было бы замечательно, если бы нынешние темпы реформ могли быть устойчивыми», — сказал Тиммер.

В то же время, по его словам, правительство в Ташкенте «очень обеспокоено влиянием реформ на рынке труда» и, вероятно, будет действовать очень осторожно, ведь безработица является одной из самых больших проблем в Узбекистане: миллионы жителей трудятся за рубежом для обеспечения своих семей.

Кахконен сказал, что в этой связи получение контроля над инфляции является одной из главных задач:

«В настоящее время уровень инфляции в районе 20% и я считаю, что власти смогут уменьшить его, но это потребует более жесткой фискальной и денежно-кредитной политики», — сказал он.

По его мнению, необходимо также принять меры для сокращения потерь и государственных субсидий в энергетической отрасли.

В среднесрочной перспективе важной задачей является «повышение цен на энергоносители, которые в настоящее время значительно ниже возмещения затрат», — сказал Кахконен.

По его словам, реструктуризация государственных предприятий является приоритетом, а также способом повышения конкурентоспособности отечественной экономики и привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Учитывая, что Узбекистан стал страной с очень высоким уровнем государственного управления с большим количеством ограничений и правил, прямо сейчас стоит много задач. Тем не менее, взято хорошее начало в области либерализации цен, либерализации валютных курсов и других вещей», — сказал Кахконен.