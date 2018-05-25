В Узбекистане в школах отменили последний звонок

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году Министерство народного образования Узбекистана решило не проводить последний звонок в школах, - сообщают «Новости Узбекистана» со ссылкой на пресс-службу ведомства.В этом году традиционный последний звонок не прозвенит, сообщили в среду в пресс-службе Министерства народного образования.

В ведомстве объяснили это переходом на 11-летнюю систему образования.

По данным МНО, традиционное мероприятие, ежегодно проводимое 25 мая во всех школах республики и посвященное окончанию учебного года, в этом году пройдет в несколько ином формате. Как объяснили в ведомстве, в связи с переходом на 11-летнюю систему образования в этом году нет выпускников, соответственно некорректно называть мероприятие «последним звонком».

«В этом году свое обучение в школе завершат всего 5% учащихся из 475 276 девятиклассников. Это дети, которые продолжат обучение в академических лицеях. Все остальные перейдут в 10-е классы. Также нет на это раз и выпускников 11-х классов, поскольку мы перешли на новую систему только в прошлом году. Таким образом, в этом году для большинства последний звонок не прозвенит ни в прямом, ни в переносном смыслах», - прокомментировал пресс-секретарь МНО Бахриддин Шайвалиев.

Тем не менее, праздничные мероприятия, приуроченные к концу учебного года, во всех школах страны состоятся традиционно 25 мая с 8:30 до 10:00. В программе на 25 мая торжественная линейка, концертная часть, поздравление и награждение почетными грамотами лучших учеников. Девизом мероприятий нового формата станет «Мы останемся учиться в любимой школе, покоряя новые вершины знаний».

Ожидается, что в следующем году мероприятие пройдет в прежнем формате. Выпускники будут прощаться со школой и для первых выпускников 11-х классов прозвенит последний школьный звонок.