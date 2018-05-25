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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане будет налажено производство грузовых автомобилей и автобусов "Hyundai"

CA-NEWS (UZ) - В ходе поездки в Наманганскую область 2-3 мая нынешнего года президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в данном регионе отсутствуют крупные производственные предприятия и в скором времени здесь будет реализован проект по строительству автомобильного завода.

Спустя двадцать дней после поездки президент компании "Evergreen Motors Group" Республики Корея Ким Чанг Кён прибыл в область, чтобы провести переговоры по поводу проекта, сообщило УзА.

На предприятии будет осуществляться сборка грузовых автомобилей грузоподъемностью от 1 до 50 тонн, а также междугородних, международных и туристических автобусов, специальных транспортных средств.

В первое время будет производиться 8-20 автомобилей в день, 1000 автомобилей в год. В течение трех лет данный показатель будет доведен до 3 тысяч, то есть 2 тысячи грузовых машин и 1 тысяча автобусов. Если в начале запчасти будут ввозиться из Республики Корея, то в соответствии с программой локализации за три года здесь будет поэтапно освоено производство запчастей.

С введением данного предприятия в эксплуатацию будет создано около 100 рабочих мест, а в будущем планируется доведение их до 6 тысяч.

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